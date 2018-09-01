Число пострадавших в результате инцидента с самолетом в Аэропорту Сочи возросло до 18

Трое из них дети. Погибших нет. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Кроме того, по данным источника «Интерфакса», от сердечного приступа скончался служащий аэропорта.

По данным МЧС, самолет авиакомпании «ЮТэйр», прибывший этой ночью из Москвы, скатился со взлетно-посадочной полосы в реку. В результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся двигатель. Пожаром повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы.



Авиакомпания Utair предоставит пассажирам запасной самолет, он уже вылетел из Москвы. Задержка составит 3,5-4 часа, сообщили

«Интерфаксу» в пресс-службе авиаперевозчика.

СК возбудил уголовное дело. Началось расследование.