Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети. Сообщения о проблемах начали поступать около 4 утра мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Почти половина обращений касаются невозможности подключиться к Facebook, еще треть испытывали проблемы со входом в свои аккаунты, остальные сообщали о сбоях в работе мобильного приложения соцсети.

Большинство жалоб поступали от жителей восточного и западного побережья США, из Мексики, ЮАР, Австралии, а также нескольких стран Западной Европы.