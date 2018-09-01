Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети. Сообщения о проблемах начали поступать около 4 утра мск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Почти половина обращений касаются невозможности подключиться к Facebook, еще треть испытывали проблемы со входом в свои аккаунты, остальные сообщали о сбоях в работе мобильного приложения соцсети.
Большинство жалоб поступали от жителей восточного и западного побережья США, из Мексики, ЮАР, Австралии, а также нескольких стран Западной Европы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xuato 01 сентября 2018 | 06:59
Для регистрации там необходимо ввести, или адрес электронной почты ИЛИ телефон, так вот спецслужбы блокируют фесбук и требуют ввести только адресс мобильного телефона что бы следить за каждым перемещением обладателя аккаунта. Полный мрак.