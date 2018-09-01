Лукашенко объяснил новые кадровые перестановки в правительстве Белоруссии из-за проблем чиновников с пьянством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил новые кадровые перестановки в правительстве из-за проблем чиновников с пьянством.

По словам Лукашенко, он говорит это и «для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля». «Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят, а потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять», — предостерег глава государства.