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06:30, 01 сентября 2018

Лукашенко объяснил новые кадровые перестановки в правительстве Белоруссии из-за проблем чиновников с пьянством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил новые кадровые перестановки в правительстве из-за проблем чиновников с пьянством.

По словам Лукашенко, он говорит это и «для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля». «Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят, а потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять», — предостерег глава государства.

Комментарии

3

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opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 06:38

Царь и Владыка!

midnightblues 01 сентября 2018 | 07:05

Иногда лучше пить-чем быть генетическим колхозом
А если серьезно,видать обстановка совсем безисходная-раз повальный алкоголизм

nikvol 01 сентября 2018 | 07:07

Вот у белорусов проблемы... Молодцы, нам бы такого правителя.

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