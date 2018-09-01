Лукашенко объяснил новые кадровые перестановки в правительстве Белоруссии из-за проблем чиновников с пьянством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил новые кадровые перестановки в правительстве из-за проблем чиновников с пьянством.
По словам Лукашенко, он говорит это и «для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля». «Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят, а потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять», — предостерег глава государства.
Комментарии3
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opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 06:38
Царь и Владыка!
midnightblues 01 сентября 2018 | 07:05
Иногда лучше пить-чем быть генетическим колхозом
А если серьезно,видать обстановка совсем безисходная-раз повальный алкоголизм
nikvol 01 сентября 2018 | 07:07
Вот у белорусов проблемы... Молодцы, нам бы такого правителя.