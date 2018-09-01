Авиакомпания ЮТэйр и авиационные власти начали расследование инцидента в аэропорту Сочи

Там Boeing 737, летевший из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В авикомпаниисообщили, что лайнер скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя. По данным перевозчика, на борту находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Как сообщает МЧС, пострадали четверо пассажиров. Источник «Интерфакса» уточняет, что трое из них дети. ТАСС сообщает, что 11 человек госпитализированы. Также ранее стало известно, что сотрудник аэропорта, помогавший эвакуации пассажиров, скончался от сердечного приступа.

В пресс-службе «Базэл Аэро» отмечают, что сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме.