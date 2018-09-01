Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня приезжает в Россию с официальным визитом

Сегодня он встретиться в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле тему предстоящих переговоров описывают в общих словах: лидеры двух стран рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов. В администрации президента Азербайджана уточняют, что речь пойдет о расширении экономического сотрудничества между странами и об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Эксперты считают, что Владимир Путин и Ильхам Алиев не обойдут стороной и перспективы вступления Азербайджана в ОДКБ — Организацию Договора о коллективной безопасности. Эта тема приобрела актуальность на фоне заявлений со стороны Армении о готовности использовать право вето, чтобы не допустить этого. Не исключено, что лидеры государств обсудят сегодня и Транснациональный газопровод – совместный проект Азербайджана и Турции, который может составить конкуренцию России на европейском рынке.

Предыдущая встреча Владимира путина и Ильхама Алиева состоялась также в Сочи почти год назад