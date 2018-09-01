В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко

На допросе они подтвердили причастность украинской стороны ко взрыву в Донецке. Об этом сообщил назначенный временно исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. Он назвал задержанных «диверсантами», но не уточнил сколько их, передает «Донецкое агентство новостей».

Ранее о причастности Киева к убийству Захарченко сказал замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин.

В Москве назвали случившееся терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти. В Службе безопасности Украины отрицают причастность ко взрыву. Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов видит две версии убийства.

Александр Захарченко получил смертельное ранение накануне при взрыве в донецком кафе, неподалеку от своей резиденции. Погиб еще один человек, девять, включая министра доходов и сборов ДНР получили ранения. В республике объявлен трехдневный траур. Прощание и похороны Захарченко намечены на 2 сентября.