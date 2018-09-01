Пассажирский Боинг, летевший из Москвы, потерпел аварию в аэропорту Сочи. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, после чего загорелся, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. Была проведена эвакуация. К месту направлены все службы экстренного реагирования. Пожар уже ликвидирован. К медикам обратились четыре человека, от госпитализации они отказались. Всего на борту находилось 166 пассажиров и членов экипажа.

Между тем, «Интерфакс» уточняет со ссылкой на информированный источник, что госпитализированы трое детей и женщина. У пострадавших отравление угарным газом и травмы грудной клетки. Еще одному пострадавшему помощь оказана на месте. По данным агентства, при эвакуации пассажиров скончался сотрудник аэропорта. Предварительно, причина смерти — сердечная недостаточность. Мужчина умер по дороге в больницу.

Также сообщается, что самолет принадлежит компании «Ютейр». Сесть он смог только со второй попытки. В результате инцидента у него отвалилось крыло. Причиной случившегося могли стать плохие погодные условия. Сейчас аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Задержек рейсов нет.