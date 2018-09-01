Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию в Калифорнии

Это подтвердило слухи о тестировании компанией таких автомобилей, сообщает РИА Новости. Согласно данным полиции, инцидент произошел 24 августа. Беспилотник двигался со скоростью менее 1,5 км/ч для съезда на автостраду. В это время в него сзади врезался другой автомобиль. Обе машины получили повреждения, о пострадавших ни одна из сторон не сообщала. Ранее стало известно, что беспилотный автомобилб Uber попал в смертельное ДТП. После этого компания решила остановить испытания.