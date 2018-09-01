В Москве раскритиковали отказ Вашингтона помогать Палестине. Прекращение финансирования Ближневосточного агентства ООН со стороны США осложнит ситуацию в этом регионе, передает ТАСС слова пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского. По его словам, Москва продолжит поддерживать Ближневосточное агентство ООН, «деятельность которого выходит за рамки сугубо гуманитарной сферы и направлена на стабилизацию и содействие мирному процессу на Ближнем Востоке». Дипломат подчеркнул, что по линии агентства «направляется значительная часть международной помощи», которая поступает палестинским беженцам.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что «больше не будут финансировать эту неисправимо ошибочную операцию». По данным Ассошиетед Пресс, речь может идти о 300 миллионах долларов.