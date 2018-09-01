В Киеве считают быструю реакцию Москвы на убийство главы ДНР «попыткой прикрыть марионеток, которых она поддерживает»

В Киеве считают быструю реакцию Москвы на убийство главы ДНР «попыткой прикрыть марионеток, которых она [Москва] поддерживает». Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Ранее МИД России призвал Киев прекратить делать «ставку на террористические методы решения» внутриукраинских проблем. В министерстве указали, что цель убийства Александра Захарченко — сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения минских договоренностей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за убийством могут стоять украинские власти. В Службе безопасности Украины считают, что глава ДНР был убит российскими спецслужбами или стал жертвой криминальных разборок.

Захарченко, а также еще один человек, погибли накануне при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке. Еще 9 человек пострадали, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Власти республики сообщили о задержании подозреваемых.