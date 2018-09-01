В Киеве считают быструю реакцию Москвы на убийство главы ДНР «попыткой прикрыть марионеток, которых она поддерживает»
В Киеве считают быструю реакцию Москвы на убийство главы ДНР «попыткой прикрыть марионеток, которых она [Москва] поддерживает». Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Ранее МИД России призвал Киев прекратить делать «ставку на террористические методы решения» внутриукраинских проблем. В министерстве указали, что цель убийства Александра Захарченко — сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения минских договоренностей.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что за убийством могут стоять украинские власти. В Службе безопасности Украины считают, что глава ДНР был убит российскими спецслужбами или стал жертвой криминальных разборок.
Захарченко, а также еще один человек, погибли накануне при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке. Еще 9 человек пострадали, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Власти республики сообщили о задержании подозреваемых.
Комментарии2
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salut__521 01 сентября 2018 | 05:18
Проклятая оккупантская зона - гибнут лучшие терроморды...
unprejudiced 01 сентября 2018 | 05:42
В Донецке задержали подозреваемых в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в "силовых структурах" ДНР.
"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица", - сказал собеседник агентства.
Задержанные подтвердили что работали на кровавый киевский режим, вина киевской незаконную хунты очевидно убедительно доказана!
Безотлагательно надо созывает Совбез ООН где единогласно принять резолюцию о признание киевского бандеровского режима террористическим государством и начать создавать международный трибунал где судить кровавую киевскую хунту! Страну кто проголосует против немедленно выкинуть из ООН, на веки вечные!