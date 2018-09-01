Сотрудник аэропорта Сочи скончался от сердечного приступа, помогая эвакуировать пассажиров горящего самолета

Инцидент в аэропорту Сочи. Пассажирский «Боинг», летевший из Москвы, выкатился после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Отмечается, что лайнер садился со второй попытки, однако экипаж не удержал его в полосе. Самолет лишился крыла. Начался пожар, но он уже потушен. Пострадали 4 пассажира, среди них есть ребенок. По последним данным, сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа, помогая эвакуировать пассажиров горящего самолета.

По данным источника, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. «Предварительно из-за сильного ливня экипаж не сумел приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости», — сказал собеседник агентства.