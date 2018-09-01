Тремя матчами в Самаре, Москве и Краснодаре продолжится сегодня шестой тур чемпионата России по футболу
«Локомотив» сыграет в гостях с «Краснодаром», ЦСКА проведет домашнюю встречу против «Урала», а «Крылья Советов» примут на своем поле «Анжи».
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«Локомотив» сыграет в гостях с «Краснодаром», ЦСКА проведет домашнюю встречу против «Урала», а «Крылья Советов» примут на своем поле «Анжи».
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