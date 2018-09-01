Дональд Трамп возмутился «утечкой» в СМИ его высказываний о торговых переговорах США с Канадой

Он написал в Twitter, что дал комментарии Bloomberg не под запись, и это соглашение было грубо нарушено.

Слова американского президента, сказанные в Овальном кабинете Белого дома, опубликовало издание Toronto Star. Как пишет издание, Трамп заявил, что не намерен искать компромисс в переговорах с Канадой, но не может публично заявить об этом, поскольку «это будет столь оскорбительно, что они не смогут заключить сделку». При этом глава Белого дома отметил, что новый договор будет подписан полностью на условиях Вашингтона. Toronto Star не уточняет, каким образом приватные высказывания президента попали в их распоряжение.