США прекратили финансировать Ближневосточное агентство ООН
Речь идет о 300 миллионах долларов, сообщает Associated Press. Госдеп отмечает, что Штаты «больше не будут финансировать эту неисправимо ошибочную операцию». Вложения США составляли до 30% бюджета агентства ООН, которое занимается помощью беженцам на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, а также в Сирии и Ливане.
Комментарии1
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bervalano 01 сентября 2018 | 05:36
Финансировать террористов? Фиг вам!