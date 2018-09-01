США прекратили финансировать Ближневосточное агентство ООН

Речь идет о 300 миллионах долларов, сообщает Associated Press. Госдеп отмечает, что Штаты «больше не будут финансировать эту неисправимо ошибочную операцию». Вложения США составляли до 30% бюджета агентства ООН, которое занимается помощью беженцам на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, а также в Сирии и Ливане.