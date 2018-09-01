И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников заявил о неизменности внешнеполитического курса самопровозглашенной республики

Он по-прежнему будет направлен на интеграцию и «перспективу присоединения к большой России», передает «Донецкое агентство новостей». Трапезников заверил, что после гибели Александра Захарченко «сбоев не будет». Каждое его обещание народу ДНР будет выполнено. «Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены», — отметил Трапезников.

Глава Донецкой народной республики был смертельно ранен накануне в результате взрыва в кафе в Донецке. Власти ДНР и российский МИД сочли случившееся терактом. В произошедшем они обвинили Службу безопасности Украины, однако там свою причастность к взрыву отвергли, заметив, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован российскими спецслужбами.

После взрыва в ДНР был объявлен план «Перехват», усилены меры безопасности и по тревоге подняты войска. Спустя несколько часов после случившегося назначенный исполняющим обязанности главы самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников объявил, что в ДНР задержаны несколько подозреваемых в организации взрыва. По его словам, на допросе они уже подтвердили причастность к преступлению украинской стороны. Доставленных в отделения полиции Трапезников назвал «диверсантами». Сколько их, он не уточнил.