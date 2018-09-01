Инцидент в аэропорту Сочи
Инцидент в аэропорту Сочи. Пассажирский «Боинг», летевший из Москвы, выкатился после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Отмечается, что лайнер садился со второй попытки, однако экипаж не удержал его в полосе. Самолет лишился крыла. Начался пожар, но он уже потушен. Пострадали 4 пассажира. Людей эвакуируют.
Комментарии2
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salut__521 01 сентября 2018 | 04:33
Путинский август закончился на минорной ноте...
lom2011 01 сентября 2018 | 04:38
Ничего хорошего в этом инциденте нет. Слабая подготовка пилотов, плохое техническое состояние самолёта, плохая работа диспетчерских служб аэропорта. Может быть, плохое состояние ВПП.