Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не поехал на церемонию вручения наград УЕФА
По информации ESPN, португальский футболист передумал посещать церемонию незадолго до ее начала, когда узнал, что игроком года признали полузащитника «Реала» Луку Модрича.
Форвард должен был прибыть в Монако вместе с семьей из Турина, в зале для них было зарезервировано шесть мест. Но отказался даже после долгих уговоров друзей и советников. При этом португалец был признан лучшим нападающим прошлого сезона, а в номинации на звание игрока года занял второе место.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.