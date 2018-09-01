Экс-министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт назначена спецпредставителем и главой миссии ООН в Ираке
В этой должности она сменила Яна Кубиша из Словакии. В сообщении пресс-офиса генсека ООН Антониу Гутерреша отметили, что у Хеннис-Пласшерт имеется многолетний опыт политической и дипломатической деятельности. Во время пребывания на посту министра она контролировала участие Нидерландов в военных действиях в Мали, Афганистане и Ираке.
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