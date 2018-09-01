Вашингтон прекращает финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое поддерживает палестинских беженцев
О решении администрации президента США сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Науэрт. По ее словам, модель работы агентства, из-за которой возникло «бесконечное и стремительно увеличивающееся» число получателей помощи, «просто неустойчива и находится в кризисе уже многие годы». Ранее Дональд Трамп усомнился в необходимости оказывать финансовую помощь Палестине. По его словам, палестинцы не заинтересованы в мирных переговорах с израильтянами. В конце августа источник Reuters сообщил о поручении президента США перенаправить выделенные для палестинцев 200 миллионов долларов на другие цели.
Комментарии6
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vor_on 01 сентября 2018 | 03:16
ну че, ватаны, Палестину потянем?..
archibald_dandy_esquire 01 сентября 2018 | 03:22
vor_on: "ну че, ватаны, Палестину потянем?.. "
200 миллионов долларов США для ОПГ - это даже не деньги - с населения стрясут, даже и нечего этих баранов спрашивать
idruker 01 сентября 2018 | 03:51
vor_on: Надо бы. От жадных биздуховных пиндосов толку мало. Только россия спасет мир голодных и наглых.
vor_on 01 сентября 2018 | 03:41
пять баксов с каждого пенсионера..не так уж и много для поддержки палестинского гнойника
ara_1 01 сентября 2018 | 03:49
И хде обамыши, опять? Срочно убедите меня, что это плохо, страшно и сделано потому, что Трамп- расист и женоненавистник.
navsegda 01 сентября 2018 | 03:55
ara_1: Наоборот , правильное решение , нех содержать всяких обормотов , это прерогатива России