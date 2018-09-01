Вашингтон прекращает финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое поддерживает палестинских беженцев

О решении администрации президента США сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Науэрт. По ее словам, модель работы агентства, из-за которой возникло «бесконечное и стремительно увеличивающееся» число получателей помощи, «просто неустойчива и находится в кризисе уже многие годы». Ранее Дональд Трамп усомнился в необходимости оказывать финансовую помощь Палестине. По его словам, палестинцы не заинтересованы в мирных переговорах с израильтянами. В конце августа источник Reuters сообщил о поручении президента США перенаправить выделенные для палестинцев 200 миллионов долларов на другие цели.