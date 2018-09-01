Взрывное устройство, жертвой которого стал Александр Захарченко, могло быть заложено в светильник в кафе
Взрывное устройство, жертвой которого стал глава ДНР Александр Захарченко, по предварительным данным, было заложено в люстру или торшер в кафе. Человек, который привел его в действие, по мнению силовиков, ждал жертву и в момент взрыва находился рядом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ». Для того, чтобы бомба сработала достаточно было позвонить по телефону. Собеседники в силовых структурах пояснили изданию, что установить взрывчатку таким образом, без помощи «своих» было практически невозможно. Кафе, как указывает «Коммерсантъ», принадлежало начальнику охраны главы ДНР, в нем часто бывали высокопоставленные гости, поэтому «Сепар» тщательно охранялся. В связи с этим донецкие силовики ищут пособников преступления среди ближайшего окружения Захарченко.
Глава ДНР скончался в больнице, куда его доставила охрана, рассказал газете бывший министр обороны самопровозглашенной республики Игорь Стрелков. В кафе «Сепар» Захарченко, по информации собеседников издания, приехал, чтобы помянуть Иосифа Кобзона, с которым был лично знаком.
Комментарии8
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salut__521 01 сентября 2018 | 03:31
Поминул Кобзона и тут же в к нему в котёл угодил. Теперь как в рекламе - два в одном...
padun 01 сентября 2018 | 03:55
salut__521:
Кесарю - кесарево
Слесарю - слесарево
Гопнику - гопниково
ura_123 01 сентября 2018 | 03:36
Ну и помянул...
Уж второй день как хорошие новости)
vor_on 01 сентября 2018 | 03:50
сопьемся мы тут, если так дальше пойдет
jblack2 01 сентября 2018 | 03:55
Украина очередной раз подтвердила, что является террористическим государством.
Организаторы убийства несомненно будут награждены.
Лучшая для них награда кресты, березовые кресты...
navsegda 01 сентября 2018 | 03:57
jblack2: А какие твои доказательства ?
ze_danil 01 сентября 2018 | 03:55
убил свой, но виноваты хохлы
В-ватная Л-логика
navsegda 01 сентября 2018 | 04:00
Убрали очередную куклу , там таких захарченок пруд пруди , найдут нового