Взрывное устройство, жертвой которого стал Александр Захарченко, могло быть заложено в светильник в кафе

Взрывное устройство, жертвой которого стал глава ДНР Александр Захарченко, по предварительным данным, было заложено в люстру или торшер в кафе. Человек, который привел его в действие, по мнению силовиков, ждал жертву и в момент взрыва находился рядом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ». Для того, чтобы бомба сработала достаточно было позвонить по телефону. Собеседники в силовых структурах пояснили изданию, что установить взрывчатку таким образом, без помощи «своих» было практически невозможно. Кафе, как указывает «Коммерсантъ», принадлежало начальнику охраны главы ДНР, в нем часто бывали высокопоставленные гости, поэтому «Сепар» тщательно охранялся. В связи с этим донецкие силовики ищут пособников преступления среди ближайшего окружения Захарченко.

Глава ДНР скончался в больнице, куда его доставила охрана, рассказал газете бывший министр обороны самопровозглашенной республики Игорь Стрелков. В кафе «Сепар» Захарченко, по информации собеседников издания, приехал, чтобы помянуть Иосифа Кобзона, с которым был лично знаком.