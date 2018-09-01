Дональд Трамп хочет подписать новый договор вместо NAFTA в течение 90 дней

О таких планах американский президент сообщил конгрессу, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на офис торгпреда США Роберта Лайтхайзера. Отмечается, что с 27 августа прошли четыре раунда переговоров США с Канадой по договору. Лайтхайзер назвал их «конструктивными». Переговоры будут продолжены на следующей неделе. По словам министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, «соглашение о беспроигрышной сделке находится в пределах досягаемости», однако сторонам еще предстоит обсудить все детали.

Президент США Дональд Трамп 25 августа сообщил о возможности подписать «большое торговое соглашение» с Мексикой. По его словам, американско-мексиканские отношения «становятся теснее с каждым часом».