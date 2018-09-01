Полиция Калифорнии застрелила актрису сериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес

Инцидент произошел 30 августа в ее доме. Как сообщила газета «Лос-Анджелес таймс», стражи порядка прибыли в дом к Маркес, когда у той случился нервный приступ. Актриса страдала от психического расстройства. По утверждениям правоохранителей, которые приводит газета, они полтора часа уговаривали женщину поехать в больницу, но та отказывалась. А потом наставила на них пистолет. Впоследствии выяснилось, что это была детская игрушка, однако полицейских решили, что он настоящий, и выстрелили. Маркес скончалась на месте. Полицейский департамент Лос-Анджелеса расследует случившееся.

Маркес известна, прежде всего, как исполнительница роли медсестры Венди Голдман в американском сериале «Скорая помощь». Она также увлекалась вокалом.