Прощание с Иосифом Кобзоном решили начать раньше – в 8 утра, а не 10, как планировалось ранее

Церемония пройдет в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Там объяснили такое решение слишком большим количеством желающих проститься с артистом. На сайте также говорится, что гражданская панихида начнется в полдень. Певец будет похоронен на Востряковском кладбище.