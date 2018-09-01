Прощание с Иосифом Кобзоном решили начать раньше – в 8 утра, а не 10, как планировалось ранее
Церемония пройдет в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Там объяснили такое решение слишком большим количеством желающих проститься с артистом. На сайте также говорится, что гражданская панихида начнется в полдень. Певец будет похоронен на Востряковском кладбище.
Комментарии1
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stanislav1975 01 сентября 2018 | 02:26
В 7:40 надо.