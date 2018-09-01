Жителя Барнаула отправили в психбольницу из-за мема с патриархом Кириллом

38-летний Андрей Шашерин, обвиняемый в экстремизме пройдет там принудительную экспертизу по решению суда. Об этом сообщает «Новая Газета». Мужчина подал апелляцию на решение районного суда, но краевой суд оставил его в силе. Максимальное время нахождения в лечебном учреждении составит 90 дней. По словам Шашерина, судья абсолютно незаконно сделал заседание закрытым для представителей прессы и запретил аудиозапись под предлогом врачебной тайны. При этом, как утверждает сам обвиняемый, у него никогда не было нарушений психики