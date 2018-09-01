Задержанные по подозрению в убийстве Александра Захарченко признались в причастности к преступлению Украины

Задержанные по подозрению в убийстве главы ДНР Александра Захарченко в ходе допроса признались в причастности к преступлению Украины. По крайней мере, так говорит временно исполняющий его обязанности Дмитрий Трапезников, передает «Донецкое агентство новостей». По его словам, в республике ожидают провокаций со стороны украинских силовиков, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что на всей территории Донецкой самопровозглашенной республики объявлено чрезвычайное положение. Выезд за ее пределы закрыт, усилены меры безопасности.

Александр Захарченко получил смертельное ранение накануне при взрыве в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Погиб также еще один человек, девять ранены. В Киеве сочли случившееся результатом междоусобных войн. СБУ отвергла обвинения в причастности к взрыву. МИД России назвал это терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.