Футбольный матч между дрезденским «Динамо» и «Гамбургом» во второй Бундеслиге перенесен на неопределенный срок
Футбольное противостояние между дрезденским «Динамо» и «Гамбургом» во второй Бундеслиге перенесено на неопределенный срок из-за беспорядков в Хемнице. Проблема возникла в нехватке полицейских на субботний матч. Дело в том, что власти земли Саксония решили отправить большую часть правоохранителей на помощь в Хемницы. Сегодня там ожидаются несколько крупных демонстраций, суммарное количество участников которых, скорее всего, превысит несколько тысяч человек. Организаторами движения являются националисты, протестующие против миграционной политики властей.
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