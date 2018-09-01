Футбольный матч между дрезденским «Динамо» и «Гамбургом» во второй Бундеслиге перенесен на неопределенный срок

Футбольное противостояние между дрезденским «Динамо» и «Гамбургом» во второй Бундеслиге перенесено на неопределенный срок из-за беспорядков в Хемнице. Проблема возникла в нехватке полицейских на субботний матч. Дело в том, что власти земли Саксония решили отправить большую часть правоохранителей на помощь в Хемницы. Сегодня там ожидаются несколько крупных демонстраций, суммарное количество участников которых, скорее всего, превысит несколько тысяч человек. Организаторами движения являются националисты, протестующие против миграционной политики властей.