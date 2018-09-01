Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета
Ту-154, следовавший из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, был вынужден вернуться в Иран. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News. Отмечается, что лайнер, вероятно, еще раз попытается пролететь над Ираком, чтобы попасть в Сирию. Багдад пока не назвал причины запрета.
Комментарии3
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lager23 01 сентября 2018 | 01:25
В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабер», острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины..., а самолёт вернулся откуда взлетел.
aleksandr39 01 сентября 2018 | 01:41
Что ,опять наркотики перевозили или оружие ?
ze_danil 01 сентября 2018 | 01:58
aleksandr39: ихтамнетов