Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета

Ту-154, следовавший из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, был вынужден вернуться в Иран. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News. Отмечается, что лайнер, вероятно, еще раз попытается пролететь над Ираком, чтобы попасть в Сирию. Багдад пока не назвал причины запрета.