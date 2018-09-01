Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ потребовали от России отчитаться о нарушениях прав человека, в том числе геев, в Чечне
Для этого они запустили так называемый Венский механизм. Перед Москвой поставили несколько вопросов: как федеральные власти контролировали исполнение обязательств ОБСЕ в Чечне, как расследовалось дело о нарушениях в отношении ЛГБТ и как был сделан вывод об отсутствии в регионе гомосексуальных людей? Также от России захотели узнать о средствах для свободного документирования нарушений прав человека через СМИ и о расследовании казни 27 задержанных по подозрению в экстремизме и ставших жертвами внесудебной казни в Грозном в январе прошлого года. По регламенту, Россия обязана дать ответ в течение десяти дней. В случае отказа будет сформирована чрезвычайная миссия из независимых экспертов для выявления нарушений обязательств ОБСЕ.
Комментарии4
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elixer 01 сентября 2018 | 01:28
Какой может быть с упырей? Поздно спохватилась, ранрьше надо было.
fresh_breeze 01 сентября 2018 | 01:30
"В случае отказа будет сформирована чрезвычайная миссия из независимых экспертов для выявления нарушений обязательств ОБСЕ."
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А из-за нарушений хельсинкских договорённостей 1975 года ОБСЕ, являющаяся их наследницей, никому ничего не хочет предъявить?
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"Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ потребовали от России отчитаться "
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Класть на их требования. Там, где властвуют двойные стандарты, по-другому нельзя.
idruker 01 сентября 2018 | 01:57
fresh_breeze: я понимаю твои чувства, но полоожить на каток не получится, тем более когда он уже подкатил вплотную. Останется только верещать
skanon 01 сентября 2018 | 01:46
Зачем же так грубо-то - можно было, ведь, задеть невинных!
Неужели, нельзя было поаккуратней, точечно?!..