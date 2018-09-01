Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ потребовали от России отчитаться о нарушениях прав человека, в том числе геев, в Чечне

Для этого они запустили так называемый Венский механизм. Перед Москвой поставили несколько вопросов: как федеральные власти контролировали исполнение обязательств ОБСЕ в Чечне, как расследовалось дело о нарушениях в отношении ЛГБТ и как был сделан вывод об отсутствии в регионе гомосексуальных людей? Также от России захотели узнать о средствах для свободного документирования нарушений прав человека через СМИ и о расследовании казни 27 задержанных по подозрению в экстремизме и ставших жертвами внесудебной казни в Грозном в январе прошлого года. По регламенту, Россия обязана дать ответ в течение десяти дней. В случае отказа будет сформирована чрезвычайная миссия из независимых экспертов для выявления нарушений обязательств ОБСЕ.