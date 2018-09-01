В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко
На допросе они подтвердили причастность украинской стороны ко взрыву в Донецке. Об этом сообщил назначенный временно исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. Сколько именно человек доставлены в полицию он не уточнил, назвав задержанных «диверсантами», передает «Донецкое агентство новостей». Ранее о задержании подозреваемых сообщал «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В администрации Захарченко позже заявили, что взрыв был «произведен по заказу СБУ». В Службе безопасности Украины эту информацию опровергли. Там предположили, что глава ДЕР погиб из-за «междоусобных войн», В Москве назвали случившееся терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.
Александр Захарченко получил смертельное ранение накануне при взрыве в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Погиб еще один человек, девять, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики получили ранения. В ДНР объявлен трехдневный траур. Прощание и похороны Захарченко намечены на 2 сентября.
Комментарии16
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nokola 01 сентября 2018 | 01:16
В днр работают настоящие профессионалы! Интересно, они моментально раскрыли убийство своего главаря дедуктивным методом или с помощью паяльника и плоскогубцев?
fig_vuam 01 сентября 2018 | 01:23
nokola: Ну уж прямо и паяльника, утюг, простой утюг гораздо эффективнее.
При этом и сказать можно, что ты человека просто гладил.
Может даже и с любовью.
aleksandr39 01 сентября 2018 | 01:37
nokola: ОПГ "днр-лугандон " это одна структура на 100 % состоящая из боевиков -наемников -российских граждан ,поэтому даже слепому видно что заказ пришел из Москвы .
tanyaya 01 сентября 2018 | 01:17
Учитесь, салаги, как надо дела раскрывать - пару часов и все предполагаемые подозреваемые уже готовы к расстрелу.
nelibermot20 01 сентября 2018 | 01:24
tanyaya: да, дура, это тебе не "дело Скрипалей" или "убийство" Бапченка, здесь действительно теракт и террористов этих ждёт не самая лучшая судьба, поверь
mahnozlukka 01 сентября 2018 | 01:45
nelibermot20: а ты дур??))
dwon 01 сентября 2018 | 01:30
Да это и так было ясно, что это дело рук бандеровцев.
eniro 01 сентября 2018 | 01:54
dwon: По потекам на пивной кружке определили?
vor_on 01 сентября 2018 | 01:35
кобзон, захарченко …теперь можно пенсионный возраст им спокойно подымать
stardog 01 сентября 2018 | 02:14
vor_on: Кстати, хороший вопрос - будет ли поднят пенсионный возраст в так называемых ДНР и ЛНР? Или им Россия по прежнему будет платить пенсии с 55 и 60 лет?
agamasat 01 сентября 2018 | 01:43
Святое не имеет границ. Имеет границы только лугандон.
salut__521 01 сентября 2018 | 01:48
Ну раз так резвенько путин отсоболезновал, значит точно замешан в ликвидации своего бывшего терропротеже - типичная кегебистская отмазка...
anji70 01 сентября 2018 | 01:52
А вот интересно, те кто кричал на всех углах, что Россию назначили виновной в отравлении Скрипалей без следствия, сами назначают виновной Украину. Как это только это умещается у них в головах.
skanon 01 сентября 2018 | 02:02
Зачем же так грубо-то - можно было, ведь, задеть невинных!
Неужели, нельзя было поаккуратней, точечно?!..
timber_head 01 сентября 2018 | 02:13
Лихо уголовнички следы заметают. Глупые они только. Спешат очень. Прям так за день "по горячим следам" эти чайники выловили профессионалов (слабо верится, что украинские спецслужбы использовали бы донецких бомжей) и те сразу раскололись. Очень "достоверно" звучит. Но пипл схавает, ага.
dude_lebowsky 01 сентября 2018 | 02:32
А где Гиркин?...