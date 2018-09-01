В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко

На допросе они подтвердили причастность украинской стороны ко взрыву в Донецке. Об этом сообщил назначенный временно исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. Сколько именно человек доставлены в полицию он не уточнил, назвав задержанных «диверсантами», передает «Донецкое агентство новостей». Ранее о задержании подозреваемых сообщал «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В администрации Захарченко позже заявили, что взрыв был «произведен по заказу СБУ». В Службе безопасности Украины эту информацию опровергли. Там предположили, что глава ДЕР погиб из-за «междоусобных войн», В Москве назвали случившееся терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.

Александр Захарченко получил смертельное ранение накануне при взрыве в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Погиб еще один человек, девять, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики получили ранения. В ДНР объявлен трехдневный траур. Прощание и похороны Захарченко намечены на 2 сентября.