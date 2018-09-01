Z Архив новостей новости
5 16 6 2930
01:05, 01 сентября 2018

В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко

На допросе они подтвердили причастность украинской стороны ко взрыву в Донецке. Об этом сообщил назначенный временно исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. Сколько именно человек доставлены в полицию он не уточнил, назвав задержанных «диверсантами», передает «Донецкое агентство новостей». Ранее о задержании подозреваемых сообщал «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В администрации Захарченко позже заявили, что взрыв был «произведен по заказу СБУ». В Службе безопасности Украины эту информацию опровергли. Там предположили, что глава ДЕР погиб из-за «междоусобных войн», В Москве назвали случившееся терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.

Александр Захарченко получил смертельное ранение накануне при взрыве в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Погиб еще один человек, девять, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики получили ранения. В ДНР объявлен трехдневный траур. Прощание и похороны Захарченко намечены на 2 сентября.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

nokola 01 сентября 2018 | 01:16

В днр работают настоящие профессионалы! Интересно, они моментально раскрыли убийство своего главаря дедуктивным методом или с помощью паяльника и плоскогубцев?

fig_vuam 01 сентября 2018 | 01:23

nokola: Ну уж прямо и паяльника, утюг, простой утюг гораздо эффективнее.
При этом и сказать можно, что ты человека просто гладил.
Может даже и с любовью.

aleksandr39 01 сентября 2018 | 01:37

nokola: ОПГ "днр-лугандон " это одна структура на 100 % состоящая из боевиков -наемников -российских граждан ,поэтому даже слепому видно что заказ пришел из Москвы .

tanyaya 01 сентября 2018 | 01:17

Учитесь, салаги, как надо дела раскрывать - пару часов и все предполагаемые подозреваемые уже готовы к расстрелу.

nelibermot20 01 сентября 2018 | 01:24

tanyaya: да, дура, это тебе не "дело Скрипалей" или "убийство" Бапченка, здесь действительно теракт и террористов этих ждёт не самая лучшая судьба, поверь

mahnozlukka 01 сентября 2018 | 01:45

nelibermot20: а ты дур??))

(комментарий скрыт)

dwon 01 сентября 2018 | 01:30

Да это и так было ясно, что это дело рук бандеровцев.

eniro 01 сентября 2018 | 01:54

dwon: По потекам на пивной кружке определили?

vor_on 01 сентября 2018 | 01:35

кобзон, захарченко …теперь можно пенсионный возраст им спокойно подымать

stardog 01 сентября 2018 | 02:14

vor_on: Кстати, хороший вопрос - будет ли поднят пенсионный возраст в так называемых ДНР и ЛНР? Или им Россия по прежнему будет платить пенсии с 55 и 60 лет?

agamasat 01 сентября 2018 | 01:43

Святое не имеет границ. Имеет границы только лугандон.

salut__521 01 сентября 2018 | 01:48

Ну раз так резвенько путин отсоболезновал, значит точно замешан в ликвидации своего бывшего терропротеже - типичная кегебистская отмазка...

anji70 01 сентября 2018 | 01:52

А вот интересно, те кто кричал на всех углах, что Россию назначили виновной в отравлении Скрипалей без следствия, сами назначают виновной Украину. Как это только это умещается у них в головах.

skanon 01 сентября 2018 | 02:02

Зачем же так грубо-то - можно было, ведь, задеть невинных!
Неужели, нельзя было поаккуратней, точечно?!..

timber_head 01 сентября 2018 | 02:13

Лихо уголовнички следы заметают. Глупые они только. Спешат очень. Прям так за день "по горячим следам" эти чайники выловили профессионалов (слабо верится, что украинские спецслужбы использовали бы донецких бомжей) и те сразу раскололись. Очень "достоверно" звучит. Но пипл схавает, ага.

dude_lebowsky 01 сентября 2018 | 02:32

А где Гиркин?...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 128 6 11549 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 137 6 12447 27.08
Kистория, мнения
Новости

В Росгвардии считают провокационными обвинения ФБК в завышении цен при закупке продовольствия В Росгвардиии уверяют, что закупки соответствуют всем требованиям закона…

5 68 6 7809
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 51 6 6652 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 875 6 114625 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 50 6 6664 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 75 6 10288 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 76990 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 104 6 15013 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 76 6 11292 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17558 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 71 6 11595 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Но есть и новички Теперь все они оказались в одной политической команде, доверив мэру свои имена и репутации…

5 244 6 41200 26.08
Kсобянин, выборы, события, мнения
Новости

Росгвардия раскритиковала расследование Алексея Навального о закупках по завышенным ценам Политик ранее обратил внимание на резкое повышение стоимости продуктов для войск с конца прошлого года…

5 59 6 10144
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Фитиль уже запален. Хемниц как символ уходящей эпохи. Меркелевская Германия на исходе Рядовой Мишель не понимает, почему он за неоплату налога на телевидение и радиовещание может попасть в тюрьму, а нелегальные мигранты по нескольку раз в день попадаясь на воровстве, ничем не рискуют…

5 52 6 9003 29.08
Kгермания, общество, демонстрации, мигранты, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Буран Слово буран возникло от татарского «бур» — крутить, сверлить, виться…

5 55 6 9454 27.08
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

В Донецке убит лидер самопровозглашенной Донецкой республики Александр Захарченко Подозреваемые в покушении задержаны…

5 0 6 80862
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 147 6 131027 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 53 6 9623 26.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Почему Путин испугался? Объясняю на картинках Действительно, 47% стали после объявления пенсионной реформы хуже относиться к правительству, и только 33% стали хуже относиться к Путину…

5 222 6 306894 29.08
Kнавальный, акции, митинги, события, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 98 6 122494 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7220952
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3639409

Сегодня в эфире