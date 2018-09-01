Сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь будет читать в МГИМО курс о новых рынках и стратегиях развития компаний
Как пишут «Ведомости», престижный ВУЗ 14 июля открыл новую кафедру — предпринимательства и корпоративного управления. Ее возглавил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Помимо сына генпрокурора преподавать на кафедре будут Петр Авен, Ирина Хакамада, Давид Якобашвили.
Комментарии11
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opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 00:09
Чайката учатся учить и поучать других...
starokozlovicky2gus 01 сентября 2018 | 00:09
Как стать успешным бизнесменом в России при Путине?
1. Убедитесь, что ваш папа - генпрокурор.
2. Поздравляем, вы - успешный бизнесмен.
idruker 01 сентября 2018 | 00:10
Знак эпохи: Чайка читает лекции вместо А.Б.Зубова.
spb_aborigen 01 сентября 2018 | 00:12
Бизнес-коуч Чайка!
ulagai 01 сентября 2018 | 00:13
Это жирный?Я их путаю.
orein51 01 сентября 2018 | 00:23
и они все акадюмки как медисский?
lager23 01 сентября 2018 | 00:23
Новый социальный эксперимент путиноидов под названием:" Мусорный король во всех отношениях, дитя чревоугодия и коррупции будет разлагать мозги молодым поколениям при посредничестве Титова."
Сомневаюсь, что это молодой жирдяй пролезет в дверь аудитории..., но не сомневаюсь, что МГИМО превратили в булькающее болото, как и всю страну!
remote456 01 сентября 2018 | 00:31
lager23: Крымская логистика в докладе "Мостостроительство для отдельно взятой компании".
mucha2018 01 сентября 2018 | 00:37
Тема лекции: "Куда девать опилки при распилке лярдов?"
satttana_perrrkele 01 сентября 2018 | 00:40
Я - человек гуманный. Душманов допрашивал быстро и убивал не растягивая. А вот сЦЫнков Чайки.. с япончика шкуру сдирать и кормить ей жирдяя. Ну и распять (раз шесть-восемь).
Кто-то считает что к фашистам стоит относиться гуманно? (те кто так считает - пусть идёт гладить, по морде, бешеных собак )
old44 01 сентября 2018 | 00:57
ё*аный стыд , коррупция и православие - вот наши скрепы !