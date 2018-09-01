Сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь будет читать в МГИМО курс о новых рынках и стратегиях развития компаний

Как пишут «Ведомости», престижный ВУЗ 14 июля открыл новую кафедру — предпринимательства и корпоративного управления. Ее возглавил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Помимо сына генпрокурора преподавать на кафедре будут Петр Авен, Ирина Хакамада, Давид Якобашвили.