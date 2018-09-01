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00:05, 01 сентября 2018

Сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь будет читать в МГИМО курс о новых рынках и стратегиях развития компаний

Как пишут «Ведомости», престижный ВУЗ 14 июля открыл новую кафедру — предпринимательства и корпоративного управления. Ее возглавил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Помимо сына генпрокурора преподавать на кафедре будут Петр Авен, Ирина Хакамада, Давид Якобашвили.

Комментарии

11

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opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 00:09

Чайката учатся учить и поучать других...

starokozlovicky2gus 01 сентября 2018 | 00:09

Как стать успешным бизнесменом в России при Путине?
1. Убедитесь, что ваш папа - генпрокурор.
2. Поздравляем, вы - успешный бизнесмен.

idruker 01 сентября 2018 | 00:10

Знак эпохи: Чайка читает лекции вместо А.Б.Зубова.

spb_aborigen 01 сентября 2018 | 00:12

Бизнес-коуч Чайка!

ulagai 01 сентября 2018 | 00:13

Это жирный?Я их путаю.

orein51 01 сентября 2018 | 00:23

и они все акадюмки как медисский?

lager23 01 сентября 2018 | 00:23

Новый социальный эксперимент путиноидов под названием:" Мусорный король во всех отношениях, дитя чревоугодия и коррупции будет разлагать мозги молодым поколениям при посредничестве Титова."

Сомневаюсь, что это молодой жирдяй пролезет в дверь аудитории..., но не сомневаюсь, что МГИМО превратили в булькающее болото, как и всю страну!

remote456 01 сентября 2018 | 00:31

lager23: Крымская логистика в докладе "Мостостроительство для отдельно взятой компании".

mucha2018 01 сентября 2018 | 00:37

Тема лекции: "Куда девать опилки при распилке лярдов?"

satttana_perrrkele 01 сентября 2018 | 00:40

Я - человек гуманный. Душманов допрашивал быстро и убивал не растягивая. А вот сЦЫнков Чайки.. с япончика шкуру сдирать и кормить ей жирдяя. Ну и распять (раз шесть-восемь).
Кто-то считает что к фашистам стоит относиться гуманно? (те кто так считает - пусть идёт гладить, по морде, бешеных собак )

old44 01 сентября 2018 | 00:57

ё*аный стыд , коррупция и православие - вот наши скрепы !

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