Сегодня в Беслане начнутся траурные мероприятия по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года в школе N 1

Об этом «Эху Москвы» рассказала сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

Мероприятия на федеральном уровне пройдут 3 сентября в день, когда во время освобождения школы более трехсот заложников были убиты, более восьмисот получили ранения.