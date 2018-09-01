Сегодня в Беслане начнутся траурные мероприятия по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года в школе N 1
Об этом «Эху Москвы» рассказала сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.
Мероприятия на федеральном уровне пройдут 3 сентября в день, когда во время освобождения школы более трехсот заложников были убиты, более восьмисот получили ранения.
Комментарии1
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agamasat 01 сентября 2018 | 00:37
Кремлю это рано или поздно зачтется. Уже близок час - чаша весов заполнена до края.