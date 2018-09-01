Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве Александра Захарченко
Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Во всяком случае, об этом заявил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. По его словам, задержанные признали причастность Киева к убийству Захарченко. Ранее о том, что за терактом стоят власти Украины, заявил замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин.
В Москве убийство Захарченко назвали актом международного терроризма. СК возбудил уголовное дело. Между тем, Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к взрыву в Донецке. Как заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, есть две версии убийства главы ДНР.
В результате взрыва, кроме Захарченко, погиб еще один человек, девять, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики получили ранения. В ДНР объявлен трехдневный траур. Прощание и похороны Захарченко намечены на 2 сентября.
Комментарии47
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alex_shvydky 01 сентября 2018 | 00:07
Какие,блять,органы?
patrikk_1 01 сентября 2018 | 00:14
Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве, задержанные признали причастность Киева к убийству Захарченко...
Украина должна заплатить высокую цену за это подлое убийство.
sandro_007 01 сентября 2018 | 00:21
patrikk_1:
Подлые убийцы ответят за Батю.
balamuto 01 сентября 2018 | 00:33
sandro_007: Придурок, ты сам понял, что написал? А, че убийства еще бывают не подлые?
sandro_007 01 сентября 2018 | 00:37
balamuto:
Ты же сначала лайкнул мой коммент. А после испугался что в базу миротворца попадешь и станешь следующим? Так кто же из нас придурок да к тому же еще и трус?
antimalin 01 сентября 2018 | 00:45
Убийство киевским режимом Алаксандра Захарченко заморозит на десятилетия урегулирование внутрикраинского конфликта.
Замороженный конфликт на десятилетия, однозначно.
edyunia 01 сентября 2018 | 00:50
antimalin: \\конфликт на десятилетия, однозначно.\\
Киевскому режиму выгоден такой конфликт?
antimalin 01 сентября 2018 | 00:54
В связи с убийством киевскими террористами Александра Захарченко вопрос о введении неких "миротровцев" ООН в Донбасс будет заморожен на долгие годы.
Возможно, на десятилетия.
edyunia 01 сентября 2018 | 00:59
antimalin: \\будет заморожен на долгие годы.\\
Кто в этом нужду имеет?
fig_vuam 01 сентября 2018 | 00:50
sandro_007: нет, очень хорошо и аккуратно сработали соратники торговца курями. А то он сам уходить не хотел.
Они его поторопили чуток.
думать, что это были люди со стороны, которые подложили взрывчатку прямо под стул Захарченко в кафе может только идиот.
sandro_007 01 сентября 2018 | 00:55
fig_vuam:
Люди собрались в кафе помянуть знаменитого земляка, а их взорвали. Это теракт. И совершившие его ублюдки должны понести адекватное наказание.
balamuto 01 сентября 2018 | 00:22
patrikk_1: Назови цену, придурок?
И кому заплатить тебе што ли, нищеброд?
Бывают же на свете дебилы, постящие дебилоидные высеры на протяжении многих лет.?!!! Нашелся мышинный херой..
ivfn 01 сентября 2018 | 00:25
balamuto:
Мужик ,ты что говна наелся на ночь? Колбасит то тебя что то
balamuto 01 сентября 2018 | 00:29
ivfn: А ты шо патрика партнер што ли? Или тебя так ипет?
gordy 01 сентября 2018 | 00:32
"По его словам, задержанные признали причастность Киева к убийству Захарченко."
А сами они местные?
alexsokol777 01 сентября 2018 | 00:40
gordy:
Да, местные, с киевской губернии России, времннно оккупированной бандеровскими фашиками
fig_vuam 01 сентября 2018 | 00:46
gordy: Ну схватили первых попавшихся на улице.
А уж в пеодвале после пары часов допроса они во всем и признались.
Как там говаривал орел наш дон Реба:
Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые ..... могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках.
так что докажут
exev 01 сентября 2018 | 00:24
patrikk_1: Они были в отпуске. Нас там нет. Укрофоб
solonko 01 сентября 2018 | 00:26
patrikk_1: При этом задержанные никакого отношения к убийству не имеют. Но про Киев подтвердили. :)
ivfn 01 сентября 2018 | 00:28
patrikk_1:
Опять же Сенцова подставили. Помиловать осужденного за терроризм ? Однако.
И еще 60 таких же отморозков. Посмотрите список этих "политических"Та у всех срока от 15 лет до пожизненного. И все осуждены за терроризм. МДА!!!!
agamasat 01 сентября 2018 | 00:35
patrikk_1: вам всем последние денечки остались. Дыши, пока, полной грудью.
kifamokich 01 сентября 2018 | 00:40
patrikk_1: НЕ Украина, а киевская хунта.
rabin_tagor 01 сентября 2018 | 00:42
patrikk_1: Интересно, на каком основании СК возбудилось?
Иностранный гражданин убит на территории иностранного государства.
rabin_tagor 01 сентября 2018 | 00:42
patrikk_1: Интересно, на каком основании СК возбудилось?
Иностранный гражданин убит на территории иностранного государства.
alxab 01 сентября 2018 | 00:51
"Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко".
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Поскольку задержание произошло буквально через пару часов после события, надо полагать, что все они сами явились в "правоохранительные органы ДНР" с повинной и сдали адреса, пароли и явки СБУ.
tanyaya 01 сентября 2018 | 00:49
patrikk_1:
— Патрисия, а Захарченко будет на похоронах своего друга Иосифа?
— Нет. Но по уважительной причине.
na555 01 сентября 2018 | 01:00
patrikk_1: Ну конечно заплатит, самая высокая цена за это подлое убийство равна в 3 копейки. Изволите получить?
ringmenn 01 сентября 2018 | 00:07
Что бы вручить медали!!
pusin_patriot 01 сентября 2018 | 00:13
Всё таки как замечательно каждому Утину иметь под рукой свой собстыенный ИксНР.
И никаких уже привычных утинам домов, метро и самолетов под обострение масс, на этот раз под голосовалку о пенсионке, всё будет завалено обострением уровня военщины на совсем даже далеком но очень важном для телевизора регионе, и даже официально признаваемом ими самими как иностранного государства. Браво, ход Кремля на ликвидацию своевременен нужной телевизору картинки.
paperboy 01 сентября 2018 | 00:17
органы это российский спецназ чт-ли
kalinowski1863 01 сентября 2018 | 00:25
Смерть фашистским рашкосранским оккупантам!
viktorova 01 сентября 2018 | 00:40
Да чего тут неясного?
Путин виноват, как минимум по двум причинам:
1. Финансировал Захарченко.
2. Не обеспечил безопасной командировки в ресторан.
Ответить должен по всей строгости.
alexsokol777 01 сентября 2018 | 00:43
kalinowski1863:
Фашисты оккупировали Киевскую гуьернию России, а в России у власти антифашисты.
Тебе ли, майданутой кастрюле, этого не знать ?
salut__521 01 сентября 2018 | 00:26
Смутно подозреваю, что и далее кремлёвцы будут зачищать все свои концы по утверждённой фюрером истребительной программе, ибо ждать, когда гибридная мразь запоёт в международных трибуналах, не имеет никакого полного фашистского смыслу.
remote456 01 сентября 2018 | 00:28
"В Москве убийство Захарченко назвали актом международного терроризма."
Стоп! Если ДНР и ЛНР признавались Кремлем "территориями Украины с особым статусом", то о каком "международном" терроризме идет речь?! Крышняк совсем съехал, что ли?!
vor_on 01 сентября 2018 | 00:30
ага...все четверо - половые этого трактира
kalinowski1863 01 сентября 2018 | 00:31
Мрут фашисты каждый день. Скоро и рахиту карликоваму кобздец настанет. Держим кулачки!
agamasat 01 сентября 2018 | 00:33
Последние два дня просто праздник какой-то. Жаль только без лебединого озера по всем каналам кремлевского ТВ. Но, бандам лугандона надо бы подумать о своем будущем, прежде чем играть в государственные институты и кого-либо арестовывать. Они сами достойны перекрестия прицела - даже суда не надо.
alexsokol777 01 сентября 2018 | 00:45
agamasat:
Исраиловка, ты чего так возбудился?
Думаешь коломойский с парашей поделятся награбленным?
agamasat 01 сентября 2018 | 00:54
alexsokol777: я думаю, что мрази, подобной тебе, настают последние денечки. И дай бог это случится как можно скорее.
ringmenn 01 сентября 2018 | 00:41
Задержали, видимо, еще до убийства!!
glock09 01 сентября 2018 | 00:42
Больше похоже на криминальный междусобойчик. Украине плевать, кто там банкует - Захарченко или кто-то другой.
vor_on 01 сентября 2018 | 00:44
лифт приедет за всеми, а пока поминки
https://pbs.twimg.com/media/Dl8IIs3WsAA8mfJ.jpg
kosmicheskiy_svin 01 сентября 2018 | 00:45
Такое ощущение, что куринный команданте и Ташкент героически обороняли стратегически важный объект - кабак в Донецке, а местные колорадские шмары, под минометным огнем, подносили им патроны и бухло. Окопы - для ватных лохов, а вот кабаки - для настоящих героев!
podwodnik 01 сентября 2018 | 00:53
Предотвратить не смогли, зато задержали сразу. Пока гнались убегающие уже во всём сознались и раскидали по Донецку бандеровские удостоверения. Это британская Ми-6 ищет месяцами отравителей Скрипаля, и убийц Немцова искали месяцами. А тут не успел дым рассеятся - вот вам убийцы и заказчики. Самим не смешно? Выждали бы для приличия хотя бы несколько дней, прежде чем заготовленную версию оглашать. Или "пенсии" так срочно трребуют переключения внимания?
olgkiev 01 сентября 2018 | 00:56
Вот сместили в ЛНР Плотницкого и что ? Хоть что то поменялось? Так и в ДНР - смысл Украине убирать Захарченко? 37 год в чистом виде. Как и с тов. Орджоникидзе, к примеру... Стал мешать и убрали . А виноваты - враги.
russianfromdonetsk 01 сентября 2018 | 00:59
Рашкофашисты будут ставить во главе ололореспублики не такого замазанного человека чтобы впихнуть эту херню в Украину на своих условиях.