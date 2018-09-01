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00:01, 01 сентября 2018

Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве Александра Захарченко

Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Во всяком случае, об  этом заявил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. По его словам, задержанные признали причастность Киева к убийству Захарченко. Ранее о том, что за терактом стоят власти Украины, заявил замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин.

В Москве убийство Захарченко назвали актом международного терроризма. СК возбудил уголовное дело. Между тем, Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к взрыву в Донецке. Как заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, есть две версии убийства главы ДНР.

В результате взрыва, кроме Захарченко, погиб еще один человек, девять, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики получили ранения. В ДНР объявлен трехдневный траур. Прощание и похороны Захарченко намечены на 2 сентября.

Комментарии

47

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alex_shvydky 01 сентября 2018 | 00:07

Какие,блять,органы?

patrikk_1 01 сентября 2018 | 00:14

Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве, задержанные признали причастность Киева к убийству Захарченко...

Украина должна заплатить высокую цену за это подлое убийство.

sandro_007 01 сентября 2018 | 00:21

patrikk_1:
Подлые убийцы ответят за Батю.

balamuto 01 сентября 2018 | 00:33

sandro_007: Придурок, ты сам понял, что написал? А, че убийства еще бывают не подлые?

sandro_007 01 сентября 2018 | 00:37

balamuto:
Ты же сначала лайкнул мой коммент. А после испугался что в базу миротворца попадешь и станешь следующим? Так кто же из нас придурок да к тому же еще и трус?

antimalin 01 сентября 2018 | 00:45

Убийство киевским режимом Алаксандра Захарченко заморозит на десятилетия урегулирование внутрикраинского конфликта.
Замороженный конфликт на десятилетия, однозначно.

edyunia 01 сентября 2018 | 00:50

antimalin: \\конфликт на десятилетия, однозначно.\\
Киевскому режиму выгоден такой конфликт?

antimalin 01 сентября 2018 | 00:54

В связи с убийством киевскими террористами Александра Захарченко вопрос о введении неких "миротровцев" ООН в Донбасс будет заморожен на долгие годы.
Возможно, на десятилетия.

edyunia 01 сентября 2018 | 00:59

antimalin: \\будет заморожен на долгие годы.\\
Кто в этом нужду имеет?

fig_vuam 01 сентября 2018 | 00:50

sandro_007: нет, очень хорошо и аккуратно сработали соратники торговца курями. А то он сам уходить не хотел.
Они его поторопили чуток.

думать, что это были люди со стороны, которые подложили взрывчатку прямо под стул Захарченко в кафе может только идиот.

sandro_007 01 сентября 2018 | 00:55

fig_vuam:
Люди собрались в кафе помянуть знаменитого земляка, а их взорвали. Это теракт. И совершившие его ублюдки должны понести адекватное наказание.

balamuto 01 сентября 2018 | 00:22

patrikk_1: Назови цену, придурок?
И кому заплатить тебе што ли, нищеброд?
Бывают же на свете дебилы, постящие дебилоидные высеры на протяжении многих лет.?!!! Нашелся мышинный херой..

ivfn 01 сентября 2018 | 00:25

balamuto:
Мужик ,ты что говна наелся на ночь? Колбасит то тебя что то

balamuto 01 сентября 2018 | 00:29

ivfn: А ты шо патрика партнер што ли? Или тебя так ипет?

gordy 01 сентября 2018 | 00:32

"По его словам, задержанные признали причастность Киева к убийству Захарченко."


А сами они местные?

alexsokol777 01 сентября 2018 | 00:40

gordy:

Да, местные, с киевской губернии России, времннно оккупированной бандеровскими фашиками

fig_vuam 01 сентября 2018 | 00:46

gordy: Ну схватили первых попавшихся на улице.
А уж в пеодвале после пары часов допроса они во всем и признались.
Как там говаривал орел наш дон Реба:
Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые ..... могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках.

так что докажут

exev 01 сентября 2018 | 00:24

patrikk_1: Они были в отпуске. Нас там нет. Укрофоб

solonko 01 сентября 2018 | 00:26

patrikk_1: При этом задержанные никакого отношения к убийству не имеют. Но про Киев подтвердили. :)

ivfn 01 сентября 2018 | 00:28

patrikk_1:
Опять же Сенцова подставили. Помиловать осужденного за терроризм ? Однако.
И еще 60 таких же отморозков. Посмотрите список этих "политических"Та у всех срока от 15 лет до пожизненного. И все осуждены за терроризм. МДА!!!!

agamasat 01 сентября 2018 | 00:35

patrikk_1: вам всем последние денечки остались. Дыши, пока, полной грудью.

kifamokich 01 сентября 2018 | 00:40

patrikk_1: НЕ Украина, а киевская хунта.

rabin_tagor 01 сентября 2018 | 00:42

patrikk_1: Интересно, на каком основании СК возбудилось?
Иностранный гражданин убит на территории иностранного государства.

rabin_tagor 01 сентября 2018 | 00:42

patrikk_1: Интересно, на каком основании СК возбудилось?
Иностранный гражданин убит на территории иностранного государства.

alxab 01 сентября 2018 | 00:51

"Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поскольку задержание произошло буквально через пару часов после события, надо полагать, что все они сами явились в "правоохранительные органы ДНР" с повинной и сдали адреса, пароли и явки СБУ.

tanyaya 01 сентября 2018 | 00:49

patrikk_1:
— Патрисия, а Захарченко будет на похоронах своего друга Иосифа?
— Нет. Но по уважительной причине.

na555 01 сентября 2018 | 01:00

patrikk_1: Ну конечно заплатит, самая высокая цена за это подлое убийство равна в 3 копейки. Изволите получить?

ringmenn 01 сентября 2018 | 00:07

Что бы вручить медали!!

pusin_patriot 01 сентября 2018 | 00:13

Всё таки как замечательно каждому Утину иметь под рукой свой собстыенный ИксНР.

И никаких уже привычных утинам домов, метро и самолетов под обострение масс, на этот раз под голосовалку о пенсионке, всё будет завалено обострением уровня военщины на совсем даже далеком но очень важном для телевизора регионе, и даже официально признаваемом ими самими как иностранного государства. Браво, ход Кремля на ликвидацию своевременен нужной телевизору картинки.

paperboy 01 сентября 2018 | 00:17

органы это российский спецназ чт-ли

kalinowski1863 01 сентября 2018 | 00:25

Смерть фашистским рашкосранским оккупантам!

viktorova 01 сентября 2018 | 00:40

Да чего тут неясного?
Путин виноват, как минимум по двум причинам:
1. Финансировал Захарченко.
2. Не обеспечил безопасной командировки в ресторан.
Ответить должен по всей строгости.

alexsokol777 01 сентября 2018 | 00:43

kalinowski1863:

Фашисты оккупировали Киевскую гуьернию России, а в России у власти антифашисты.

Тебе ли, майданутой кастрюле, этого не знать ?

salut__521 01 сентября 2018 | 00:26

Смутно подозреваю, что и далее кремлёвцы будут зачищать все свои концы по утверждённой фюрером истребительной программе, ибо ждать, когда гибридная мразь запоёт в международных трибуналах, не имеет никакого полного фашистского смыслу.

remote456 01 сентября 2018 | 00:28

"В Москве убийство Захарченко назвали актом международного терроризма."
Стоп! Если ДНР и ЛНР признавались Кремлем "территориями Украины с особым статусом", то о каком "международном" терроризме идет речь?! Крышняк совсем съехал, что ли?!

vor_on 01 сентября 2018 | 00:30

ага...все четверо - половые этого трактира

kalinowski1863 01 сентября 2018 | 00:31

Мрут фашисты каждый день. Скоро и рахиту карликоваму кобздец настанет. Держим кулачки!

(комментарий скрыт)

agamasat 01 сентября 2018 | 00:33

Последние два дня просто праздник какой-то. Жаль только без лебединого озера по всем каналам кремлевского ТВ. Но, бандам лугандона надо бы подумать о своем будущем, прежде чем играть в государственные институты и кого-либо арестовывать. Они сами достойны перекрестия прицела - даже суда не надо.

alexsokol777 01 сентября 2018 | 00:45

agamasat:

Исраиловка, ты чего так возбудился?
Думаешь коломойский с парашей поделятся награбленным?

agamasat 01 сентября 2018 | 00:54

alexsokol777: я думаю, что мрази, подобной тебе, настают последние денечки. И дай бог это случится как можно скорее.

ringmenn 01 сентября 2018 | 00:41

Задержали, видимо, еще до убийства!!

glock09 01 сентября 2018 | 00:42

Больше похоже на криминальный междусобойчик. Украине плевать, кто там банкует - Захарченко или кто-то другой.

vor_on 01 сентября 2018 | 00:44

лифт приедет за всеми, а пока поминки
https://pbs.twimg.com/media/Dl8IIs3WsAA8mfJ.jpg

kosmicheskiy_svin 01 сентября 2018 | 00:45

Такое ощущение, что куринный команданте и Ташкент героически обороняли стратегически важный объект - кабак в Донецке, а местные колорадские шмары, под минометным огнем, подносили им патроны и бухло. Окопы - для ватных лохов, а вот кабаки - для настоящих героев!

podwodnik 01 сентября 2018 | 00:53

Предотвратить не смогли, зато задержали сразу. Пока гнались убегающие уже во всём сознались и раскидали по Донецку бандеровские удостоверения. Это британская Ми-6 ищет месяцами отравителей Скрипаля, и убийц Немцова искали месяцами. А тут не успел дым рассеятся - вот вам убийцы и заказчики. Самим не смешно? Выждали бы для приличия хотя бы несколько дней, прежде чем заготовленную версию оглашать. Или "пенсии" так срочно трребуют переключения внимания?

olgkiev 01 сентября 2018 | 00:56

Вот сместили в ЛНР Плотницкого и что ? Хоть что то поменялось? Так и в ДНР - смысл Украине убирать Захарченко? 37 год в чистом виде. Как и с тов. Орджоникидзе, к примеру... Стал мешать и убрали . А виноваты - враги.

russianfromdonetsk 01 сентября 2018 | 00:59

Рашкофашисты будут ставить во главе ололореспублики не такого замазанного человека чтобы впихнуть эту херню в Украину на своих условиях.

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