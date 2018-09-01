Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве Александра Захарченко

Правоохранительные органы ДНР задержали несколько подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Во всяком случае, об этом заявил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. По его словам, задержанные признали причастность Киева к убийству Захарченко. Ранее о том, что за терактом стоят власти Украины, заявил замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин.

В Москве убийство Захарченко назвали актом международного терроризма. СК возбудил уголовное дело. Между тем, Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к взрыву в Донецке. Как заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, есть две версии убийства главы ДНР.

В результате взрыва, кроме Захарченко, погиб еще один человек, девять, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики получили ранения. В ДНР объявлен трехдневный траур. Прощание и похороны Захарченко намечены на 2 сентября.