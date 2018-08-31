После убийства Александра Захарченко Украина усилила пограннаряды на линии разграничения в Донбассе

В Госпогранслужбе Украины утверждают, что на угрожающих направлениях задействованы все резервы. В свою очередь ДНР после покушения на главу самопровозглашенной республики полностью закрыла все границы, в том числе и с Россией. По сообщениям из Донецка, подразделения ДНР приведены в высшую степень боеготовности