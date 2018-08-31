Американские военные подготовили перечень объектов в Сирии для атаки с воздуха
Они будут подвергнуты ударам, если такой приказ отдаст президент Дональд Трамп. По сведениям Си-эн-эн, глава государства пока решения не принял, но оно последует в случае применения Дамаском химоружия в провинции Идлиб.
Комментарии4
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novichok_ 31 августа 2018 | 22:36
Асад! Давай скорее применяй химоружие, а то у Трампа в жопе говна играют...
ugiazov 31 августа 2018 | 22:44
novichok_: Да его и без химоружия давно пора раздолбать.
novichok_ 31 августа 2018 | 22:46
А еще говорят, что Асад отправил к берегам США сирийскую подводную лодку, которая нанесет удар по американским объектам, если пособники США применят химическое оружие в провинции Итлиб. По-моему, это будет справедливо...
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 31 августа 2018 | 22:51
Рускому флоту лучше не вмешиваться .