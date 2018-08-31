США наращивают свое военное присутствие в средиземноморье
Ударная атомная подводная лодка США «Ньюпорт ньюс» зашла в Гибралтар. Об этом сообщают морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории. Субмарина оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия свыше полутора тыс. км. По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами. Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США — «Карни» и «Росс».
Комментарии5
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russkiy_ukrainezh_v_krbimu 31 августа 2018 | 22:48
Рускому флоту лучше не вмешиваться .
serhio_25__ 31 августа 2018 | 23:06
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: А то что? Сейчас у России в средиземном море 10 кораблей и 2 подводные лодки.
gadbatat 31 августа 2018 | 22:50
путята побегут щас в рашку жалобно скуля и поджав хвост.
serhio_25__ 31 августа 2018 | 23:08
gadbatat: ""путята побегут щас в рашку жалобно скуля и поджав хвост. "" - только, если укропы пригонят туда свой флот надувных матрасов и кругов.
sensei54 31 августа 2018 | 22:52
размещены два ракетных эсминца ВМС США
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Только ВМС США имеет восемь ВМБ в Греции и Италии, включая аэродромы морской авиации.
Там есть ещё и базы ВВС. Бахрейн, Испания, Италия, Турция, Сауды - итого тоже восемь.