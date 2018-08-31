США наращивают свое военное присутствие в средиземноморье

Ударная атомная подводная лодка США «Ньюпорт ньюс» зашла в Гибралтар. Об этом сообщают морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории. Субмарина оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия свыше полутора тыс. км. По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами. Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США — «Карни» и «Росс».