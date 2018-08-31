На Москве-реке у причала «Воробьевы горы» столкнулись два теплохода
Как сообщили ТАСС транспортной прокуратуре, проводится проверка. При столкновении судов пострадали два человека. Помощь им оказана амбулаторно.
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Как сообщили ТАСС транспортной прокуратуре, проводится проверка. При столкновении судов пострадали два человека. Помощь им оказана амбулаторно.
Комментарии2
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boooben 31 августа 2018 | 22:43
Сегодня что, праздник какой-то тайный?
kryimzdick 31 августа 2018 | 23:03
boooben: не было печали, просто уходило лето..