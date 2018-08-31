Саперы обследуют цех оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области
Там ранее при перегрузке мин произошел взрыв. Погибли 3 человека. Как передает ТАСС, сейчас цех обследуют на предмет неразорвавшихся боеприпасов. После этого начнется разбор образовавшихся завалов. Без вести пропавшими, по данным Следственного комитета, до сих пор числятся двое сотрудников предприятия. В Дзержинском объявлен трехдневный траур.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
donnarosadalvadores 31 августа 2018 | 22:40
путин выразил соболезнование в связи с "гибелью" захарченко(гражданин Украины)... , а в связи с гибелью своих граждан не выразил.... вот такое Г управляет россией...
pusto1 31 августа 2018 | 23:14
Напрашиваются параллели с Донецким подрывом? Почему бы здесь не обсудить.