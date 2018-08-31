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22:30, 31 августа 2018

Прощание с Александром Захарченко состоится в Донецке 3 сентября

Об этом сообщил советник главы ДНР Александр Казаков. Глава ДНР был убит сегодня в Донецке в результате взрыва в кафе. В самопровозглашенной республике объявлен трехдневный траур.

«Вряд ли удастся узнать, кто был заказчиком убийства главы ДНР Александра Захарченко», сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Леонид Радзиховский.

«Вряд ли смерть Захарченко что-либо изменит в конфликте между Россией и Украиной», добавил Радзиховский.

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