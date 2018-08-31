В Афинах будет вручена «Золотая медаль» имени Андерсена российскому художнику Игорю Олейникову

В Афинах сегодня вечером на 36-ом конгрессе Международного совета по детской и юношеской книге IBBY будет вручена «Золотая медаль» имени Андерсена российскому художнику Игорю Олейникову.

За выдающиеся заслуги и вклад в мировую литературу для детей и юношества художник Олейников, лауреат многих наград, впервые удостоен престижной медали, которую давно окрестили «малой Нобелевкой». Иллюстратор детских книг, художник-аниматор, о ком пишут как об одной из ярких звезд в плеяде отечественных художников-иллюстраторов, Олейников проиллюстрировал такие книги, как «Алиса в стране Чудес» Льюиса Кэррола, «Хоббит или туда и обратно»Толкина, «Приключения барона Мюнхаузена» Эрика Распэ, «Разные рыбы» и «Разные кошки» Бориса Заходера и многие другие. Художник родился в подмосковных Люберцах в 54-ом, рисованием увлекся с детства. Мама была художником по коврам. Окончив технический вуз, три года по собственному признанию провел за кульманом, не переставая рисовать, после чего перешел на студию СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, вскоре став художником-постановщиком, создав такие шедевры, как «Мы с Шерлоком Холмсом» и «Подна и Подни». удожник сотрудничает с издательствами Канады, США. Бельгии, Швейцарии, Италии, и многих других стран.

Единственный раз Золотой медали имени Андерсена была удостоена наша соотечественница художница Татьяна Маврина 42 года назад. 1— го сентября Афины торжественно передадут России эстафету IBBY,наша страна впервые за 65 лет IBBY станет местом проведения 37-го конгресса этой организации.