Житель Лондона приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на Терезу Мэй

Вынося приговор, судья заявил, что выходец из Бангладеш Захария Рахман совершил бы задуманное нападение, если бы его не задержали.

Рахмана арестовали в ноябре прошлого года в результате операции спецслужб. Сам он утверждает, что попал под влияние своего родственника, воевавшего в Сирии на стороне запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.