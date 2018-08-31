Житель Лондона приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на Терезу Мэй
Вынося приговор, судья заявил, что выходец из Бангладеш Захария Рахман совершил бы задуманное нападение, если бы его не задержали.
Рахмана арестовали в ноябре прошлого года в результате операции спецслужб. Сам он утверждает, что попал под влияние своего родственника, воевавшего в Сирии на стороне запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.
Комментарии11
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nestor199 31 августа 2018 | 22:09
Осудили за намерения - звери.
alexsokol777 31 августа 2018 | 22:11
nestor199:
Странно, что Путина не обвинили в организации.
tom_tom 31 августа 2018 | 22:19
Русские, а кто из вас знает - Путин в какое кафе ходит?
novichok_ 31 августа 2018 | 22:32
tom_tom: На месте Потрошенко и его ублюдков-соратничков по госперевороту я бы точно теперь дома сидел в бункере.
Скоро бандеровцам ответка прилетит....
pol_55 31 августа 2018 | 22:58
novichok_: Угу Порох полетел до Макейна,а Путин наверное до Захара,если топит за него через несколько часов после события, его обычно перемыкает .
oleg_andreevich 31 августа 2018 | 22:20
nestor199: да, надо указом Путина лишить его британского гражданства, признать гражданином России и потребовать выдачи.
proxxit 31 августа 2018 | 22:19
Интересно, было ли у него 8 кг взрывчатки, как у Сенцова и был ли он режиссером?
ematveev 31 августа 2018 | 22:39
"...судья заявил, что выходец из Бангладеш Захария Рахман совершил бы задуманное нападение, если бы его не задержали..."
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Братья-либерасты, как же так?!?
Суд не может, не имеет права ПРЕДПОЛАГАТЬ ход мыслей преступника и выносить на этом основании решения!!!
Да еще и пожизненное...
На моей памяти - это уже второй перл от британского правосудия. Первый - это осуждение матери мальчика, который "мог бы вырасти террористом"...
hardbone 31 августа 2018 | 22:48
Вот это параллель с делом Сенцова! Жаль тема мимолетная, если бы была раздута и долгосрочная, то можно было бы наблюдать цирковое представление о том как одни и те же люди жалеют Сенцова и не против такого же сюжета в система западного правосудия.
fresh_breeze 31 августа 2018 | 22:51
Прям Сенцов, один в один. Ничего же не сделал, спецслужбы схватили его, чтобы отчитаться, что не зря хлеб едят.
Одним словом, дело сфабриковано, нужно немедленно выпускать парня.
Вот только, в отличие от его коллеги из якутской колонии, за него в мире никто не вступится.
nersesov 31 августа 2018 | 23:04
fresh_breeze: на change.org можно соответствующее возвпние разместить и собирать подписи за его освобождение.