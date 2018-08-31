Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко

Лидер самопровозглашенной республики был убит сегодня в Донецке в результате теракта. По словам Путина, Россия всегда будет вместе с Донбассом, и подлое, как он выразился, убийство Захарченко не поставит на колени народ этой республики.

В ресторан «Сепар» Захарченко вместе с соратниками прибыл около пяти вечера, предположительно на поминки Иосифа Кобзона. Взрыв прогремел на входе, как только глава так называемой ДНР зашел внутрь. От полученной травмы головы он почти сразу скончался. Еще несколько человек, в том числе, министр финансов пострадали. По данным РБК, мощность бомбы составила почти килограмм в тротиловом эквиваленте.

Местная прокуратура начала расследование по статье теракт. Первых подозреваемых уже поймали. Это якобы украинские диверсанты. Их личности уже установлены. Подозрения пали и на одного из охранников Захарченко. Его сейчас ищут. В регионе введен режим ЧП. Граница с Россией и Украиной перекрыта.

Российский Следственный комитет завел дело по статье «акт международного терроризма». Представитель ведомства подчеркнула, что преступные действия могли быть направлены против России. Москва готова оказать донецким коллегам помощь в расследовании.

Замминистра обороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин обвинил в организации убийства Захарченко Киев и его союзников.

В свою очередь, по мнению зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексея Гончаренко, смерть Захарченко никак не повлияет на разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Он назвал Захарченко несамостоятельной фигурой, которой легко найти замену.

Есть несколько версий, кому может быть выгодно убийство Захарченко, но в данном случае речь, скорее всего, идет об контроле над большими деньгами. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.

Обязанности главы ДНР возложены на зампреда совмина самопровозглашенной республики Дмитрия Трапезникова.