Z Архив новостей новости
5 0 6 0
21:55, 31 августа 2018

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко

Лидер самопровозглашенной республики был убит сегодня в Донецке в результате теракта. По словам Путина, Россия всегда будет вместе с Донбассом, и подлое, как он выразился, убийство Захарченко не поставит на колени народ этой республики.

В ресторан «Сепар» Захарченко вместе с соратниками прибыл около пяти вечера, предположительно на поминки Иосифа Кобзона. Взрыв прогремел на входе, как только глава так называемой ДНР зашел внутрь. От полученной травмы головы он почти сразу скончался. Еще несколько человек, в том числе, министр финансов пострадали. По данным РБК, мощность бомбы составила почти килограмм в тротиловом эквиваленте.

Местная прокуратура начала расследование по статье теракт. Первых подозреваемых уже поймали. Это якобы украинские диверсанты. Их личности уже установлены. Подозрения пали и на одного из охранников Захарченко. Его сейчас ищут. В регионе введен режим ЧП. Граница с Россией и Украиной перекрыта.

Российский Следственный комитет завел дело по статье «акт международного терроризма». Представитель ведомства подчеркнула, что преступные действия могли быть направлены против России. Москва готова оказать донецким коллегам помощь в расследовании.

Замминистра обороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин обвинил в организации убийства Захарченко Киев и его союзников.

В свою очередь, по мнению зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексея Гончаренко, смерть Захарченко никак не повлияет на разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Он назвал Захарченко несамостоятельной фигурой, которой легко найти замену.

Есть несколько версий, кому может быть выгодно убийство Захарченко, но в данном случае речь, скорее всего, идет об контроле над большими деньгами. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.

Обязанности главы ДНР возложены на зампреда совмина самопровозглашенной республики Дмитрия Трапезникова.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 122 6 10951 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 133 6 12004 27.08
Kистория, мнения
Интервью Особое мнение

Леонид Радзиховский гость: Леонид Радзиховский журналист

Золотая путинская осень. Зрелого законченного застоя. Стагнация в экономике, социальная стагнация, когда все лифты обесточены и застряли, и в этих лифтах поднимаются только дети Патрушевых, Ивановых…

5 99 6 10964 19:08
#слушать 37:07 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Новости

В Росгвардии считают провокационными обвинения ФБК в завышении цен при закупке продовольствия В Росгвардиии уверяют, что закупки соответствуют всем требованиям закона…

5 62 6 7278
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 875 6 114369 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 45 6 6018 15:42
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 50 6 6642 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 75 6 10278 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 76921 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 104 6 14983 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 74 6 11110 12:23
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17541 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 70 6 11533 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 53 6 9038 26.08
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Но есть и новички Теперь все они оказались в одной политической команде, доверив мэру свои имена и репутации…

5 244 6 41164 26.08
Kсобянин, выборы, события, мнения
Новости

В США опубликовали расшифровку разговора Бориса Ельцина с Билом Клинтоном о Владимире Путине Первый президент России в беседе называет причины выбора «преемника» и называет Путина «демократом», который продолжит «линию Ельцина»...

5 67 6 11285

Популярное за неделю

Новости

В Донецке убит лидер самопровозглашенной Донецкой республики Александр Захарченко Подозреваемые в покушении задержаны…

5 0 6 64160
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 146 6 130512 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 53 6 9038 26.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 191 6 360482 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 94 6 119450 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7220789
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3639062

Сегодня в эфире