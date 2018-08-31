Самолет ВКС России, летевший в сирийскую Латакию, не пустили в воздушное пространство Ирака
Как сообщает арабское интернет-издание «Аль-Масдар», каких-либо объяснений со стороны Багдада не последовало.
Инцидент пока никак не прокомментировали ни Минобороны Ирака, ни российское военное ведомство.
Комментарии2
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kir_pich_101 31 августа 2018 | 21:35
А чего сбоку подлетали?
Силы космические, надо было сверху.
ac_dc 31 августа 2018 | 21:43
kir_pich_101:
Не уважили победителей, однако