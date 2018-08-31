Семь человек задержаны в центре Москвы на несанкционированной акции в рамках «Стратегии-31»
Эти уточненные данные сообщил «ОВД-инфо» в организации «Другая Россия». Ранее сообщалось, что участники акции в защиту свободы собраний зажгли на Триумфальной площади файеры, развернули баннер со словами «Запрещается запрещать» и разбросали листовки.
Комментарии1
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rusof_ob 31 августа 2018 | 21:38
Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым.
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Кто бы заикался о подлости.