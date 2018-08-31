Саперы обследуют цех оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области
Там ранее при перегрузке мин произошел взрыв. Погибли 3 человека. Как передает ТАСС, сейчас цех обследуют на предмет неразорвавшихся боеприпасов. После этого начнется разбор образовавшихся завалов. Без вести пропавшими, по данным Следственного комитета, до сих пор числятся двое сотрудников предприятия. В Дзержинском объявлен трехдневный траур.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zztop1960 31 августа 2018 | 21:42
Захарченко никогда не посещал это кафе, как украинские диверсанты - партизаны , могли знать что он туда придёт ? Его туда пригласил Александр Тимофеев, вот и всё
orein51 31 августа 2018 | 21:54
"Свердлова в Дзержинске" - ~сколь много нам открытий чудных...~ [А. Сергеевич]