Саперы обследуют цех оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области

Там ранее при перегрузке мин произошел взрыв. Погибли 3 человека. Как передает ТАСС, сейчас цех обследуют на предмет неразорвавшихся боеприпасов. После этого начнется разбор образовавшихся завалов. Без вести пропавшими, по данным Следственного комитета, до сих пор числятся двое сотрудников предприятия. В Дзержинском объявлен трехдневный траур.