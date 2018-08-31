В городе Дзержинске Нижегородской области объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве на заводе имени Свердлова. В городе будут приспущены флаги на административных зданиях и отменены увеселительные мероприятия.

В результате взрыва на оборонном предприятии погибли 3 человека, четверо госпитализированы, двое числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело.