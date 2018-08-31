На гибель лидера ДНР Александра Захарченко уже отреагировали в высшем руководстве России

Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. По его словам, это еще одно свидетельство нежелания искать мирное политическое решение конфликта и вести реальный диалог с юго-востоком Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассчитывает, что организаторы и исполнители убийства понесут заслуженное наказание.

По факту покушения на лидера самопровозглашенной ДНР Следственный комитет возбудил дело об акте международного терроризма.

Сепаратисты обвиняют в организации убийства Захарченко Киев и его союзников на Западе. Об этом вечером сказал замминистра обороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Врио главы ДНР станет первый вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников. Об этом Интерфаксу сообщил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Сейчас совет министров ДНР проводит экстренное заседание.