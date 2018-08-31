Российские космонавты обрабатывают пробоину на корабле «Союз» вторым слоем герметика

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев обрабатывают пробоину на корабле «Союз» вторым слоем герметика. Как сообщил ТАСС исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев, вторую заплату ставить не планируется. По его словам, по результатам первых работ пробоина загерметизирована, и давление на МКС в норме.