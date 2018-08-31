Российские космонавты обрабатывают пробоину на корабле «Союз» вторым слоем герметика
Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев обрабатывают пробоину на корабле «Союз» вторым слоем герметика. Как сообщил ТАСС исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев, вторую заплату ставить не планируется. По его словам, по результатам первых работ пробоина загерметизирована, и давление на МКС в норме.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ugiazov 31 августа 2018 | 20:35
Пробоина? Наверное не последняя.
gordy 31 августа 2018 | 21:33
@Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев обрабатывают пробоину на корабле «Союз» вторым слоем герметика.@
Что будет с ней при посадке, в плотных слоях атмосферы?
vasili19051969 31 августа 2018 | 20:41
это анекдот
gadbatat 31 августа 2018 | 21:23
vasili19051969:
говном и скрепами замазывают.
rusof_ob 31 августа 2018 | 20:42
Чем бы они еще на орбите занимались? Хорошо, что эпокситный клей и марлю с собой взяли.
kir_pich_101 31 августа 2018 | 20:54
rusof_ob: Папье-маше.
inga_92_1 31 августа 2018 | 20:45
Мож Рогозина с бвтутом подослать?
bonhoeffer 31 августа 2018 | 21:45
inga_92_1: //Мож Рогозина с бвтутом подослать?//
Так это он башкой пробил, траектория оказалась с батута не та для стыковки:)
karachenkov1 31 августа 2018 | 20:51
хорошо что взяли с собой герметик .. пригодился..
henry52 31 августа 2018 | 21:24
Чо, на пень наехали?
satttana_perrrkele 31 августа 2018 | 21:34
воздух, в котором можно дышать, начал улетучиваться с МКС
Россия - это Путин. Путин достиг космического уровня - уже и в космосе, на российском сегменте, дышать нечем.
Слава воШЬдю!!!