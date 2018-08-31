Завтра в Беслане начнутся траурные мероприятия, посвященные 14-й годовщине теракта

1 сентября в Беслане начнутся траурные мероприятия по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года в школе N 1. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

«Завтра с утра у нас будет как всегда в 9.15 длинный звонок и возложение цветов к школе. Потом у нас в час пресс-конференция, в 5 вечера во Владикавказе открывается выставка, посвященная Беслану. Мы туда поедем. 3-го утром панихида, в 1.15 шары в школе, а потом идем крестным ходом с фотографиями детей до кладбища», — рассказала А.Гадиева.

Она добавила, что на кладбище планируется выложить большой крест с цветами, после чего начнется перечисление фамилий погибших. А.Гадиева отметила, что во дворе школы будет проводиться показ фильмов о Беслане.

1 сентября 2004 года боевики захватили и в течение трех дней удерживали в заложниках учеников и учителей школы N 1 в Беслане. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.