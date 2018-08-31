В Москве и Киеве возлагают друг на друга ответственность за покушение в Донецке на  Александра Захарченко

Он был смертельно ранен в результате взрыва в кафе. Как сообщает РИА, Донецк сейчас закрыт для въезда и выезда автотранспорта.

Смерть Захарченко ничего не изменит в решении конфликта между Россией и Украиной, — так считает зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко. По его словам, Захарченко не являлся самостоятельной фигурой, и ему легко найдут замену.

В связи с убийством Захарченко прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье о терроризме. Совет министров ДНР в эти минуты проводит экстренное заседание.