Семь человек задержаны в центре Москвы на несанкционированной акции в рамках «Стратегии-31»
Эти уточненные данные сообщил «ОВД-инфо» в организации «Другая Россия». Ранее сообщалось, что участники акции в защиту свободы собраний зажгли на Триумфальной площади файеры, развернули баннер со словами «Запрещается запрещать» и разбросали листовки.
Комментарии2
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ykpon_cyka 31 августа 2018 | 20:20
«Стратегии-31».....
Это просто ржака ! ) Предлагаю дебилам еще парочку названий :" Целлофан - 16 " , "Пурификатор- 39" ,ну и шедевр :" Пердыня -3"
mag_1 31 августа 2018 | 20:22
это же" лимоновцы!" Последнее время им разрешали ее проводить! Чем опять Лимонов власти не угодил?